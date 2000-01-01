Есаков Ефрем Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Ефрем Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Есаков Григорий Петрович

Мать: Есакова Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Иван Ефремович

Мать ребёнка: Есакова Евгения Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: Есакова Евгения Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Есаков Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Есакова Евгения Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Евгения Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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