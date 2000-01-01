Есаков Ефрем Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Есакова Евгения Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: Есакова Евгения Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Есаков Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Есакова Евгения Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно