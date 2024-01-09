Коробейникова Надежда Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Коробейников Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Александр Владимирович
Отец ребёнка: Коробейников Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно