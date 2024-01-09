Коробейников Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Коробейникова Надежда Глебовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Александр Владимирович
Мать ребёнка: Коробейникова Надежда Глебовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно