Коробейников Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анатолий Коробейников

Мать: Янкушевич - Коробейникова Нина Евгеньвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Коробейникова Надежда Глебовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Александр Владимирович

Мать ребёнка: Коробейникова Надежда Глебовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Надежда Глебовна

Смерть
Неизвестно
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