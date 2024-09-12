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Ушакова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ушаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Ушаков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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