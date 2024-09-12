Ушакова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ушаков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно