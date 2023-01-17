Кизяева (Сыромятникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1903 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Кизяева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Кизяев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Кизяева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
02.11.1910
Сын: Кизяев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
17.12.1915
Дочь: Кизяева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
14.08.1918
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизяева София Николаевна
Отец ребёнка: Кизяев Николай Семёнович
Смерть
После 1918