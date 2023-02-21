Кизяев (Кузнецов) Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1876
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1876
Бракосочетание
08.01.1903 ст.
Жена: Кизяева Анна Ивановна
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Кизяева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Кизяев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Кизяева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1910
Сын: Кизяев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1915
Дочь: Кизяева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1918
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизяева София Николаевна
Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна
Смерть
После 1918