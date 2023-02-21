Кизяев (Кузнецов) Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяев (Кузнецов) Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1876

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1876

Отец: Кизяев Семён Александрович

Мать: Кизяева Агафья Александровна

Бракосочетание
08.01.1903 ст.

Жена: Кизяева Анна Ивановна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Кизяева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Кизяев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1909

Дочь: Кизяева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Кизяев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1915

Дочь: Кизяева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1918

Сын: Кизяев Герман Николаевич

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизяева София Николаевна

Мать ребёнка: Кизяева Анна Ивановна

Смерть
После 1918
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