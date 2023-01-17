Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Корнова Евгения Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Смерть
Неизвестно