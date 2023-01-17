Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Корнова Евгения Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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