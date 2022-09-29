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Иван Петров

Место рождения

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Корнова (Петрова) Евгения Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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