Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Корнова (Петрова) Евгения Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно