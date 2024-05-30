Красильникова Екатерина Гавриловна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильникова Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Дмитрий Флегонтович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Красильников Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Красильников Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1883

Сын: Красильников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Красильникова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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