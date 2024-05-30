Красильникова Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Красильников Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Красильников Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович
Рождение ребёнка
12.11.1883
Сын: Красильников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Красильникова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Красильников Дмитрий Флегонтович
Смерть
Неизвестно