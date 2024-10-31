Денисова Варвара Косьмина 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова Варвара Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
23.12.1893

Дочь: Карачагина (Денисова) Анисья Степановна

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1896

Дочь: Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Денисов Петр Степанович

Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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