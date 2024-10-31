Денисова Варвара Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1893
Дочь: Карачагина (Денисова) Анисья Степановна
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1896
Дочь: Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1908
Отец ребёнка: Денисов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно