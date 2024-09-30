Дулесова Анастасия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1900
Дата смерти29.08.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.02.1933
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Дулесов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дулесов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дулесов Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1946
Сын: Дулесов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Дулесов Николай Петрович
Смерть
29.08.1964