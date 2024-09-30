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Дулесова Анастасия Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1900

Дата смерти

29.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1900

Отец: Богатырев Потапий Васильев

Мать: Богатырева Лидия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулесов Николай Петрович

Бракосочетание
23.02.1933

Муж: Дулесов Николай Петрович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1934

Сын: Дулесов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Дулесов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дулесов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дулесов Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.03.1946

Сын: Дулесов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дулесов Николай Петрович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
29.08.1964
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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