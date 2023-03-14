Дулесов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Дулесов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Дулесова Анастасия Потаповна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дулесов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дулесова Анастасия Потаповна
Рождение ребёнка
25.03.1946
Сын: Дулесов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Дулесова Анастасия Потаповна
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно