Дулесов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулесов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Дулесов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дулесов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Дулесова Анастасия Потаповна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дулесов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дулесова Анастасия Потаповна

Рождение ребёнка
25.03.1946

Сын: Дулесов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дулесова Анастасия Потаповна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулесова Анастасия Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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