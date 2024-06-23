Дмитриев Василий Филиппович 15.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев Василий Филиппович

Место рождения

Старые Высли, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.03.1909

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Высли, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева (Максимова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1937

Дочь: Ивченко (Дмитриева) Роза Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Максимова) Мария Ивановна

Военная служба
С 19.06.1939 по 13.01.1956
место призыва: Залучский РВК, Ленинградская обл., Залучский р-н Воинская часть: 143 армейский запасной стрелковый полк; 366 стрелковый полк 126 стрелковой дивизии (II)
Пропал без вести (военное)
15.05.1942
отмена ГУК 0775-48
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.05.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
21.08.1953
Орден Красной Звезды
Смерть
1984
Ломоносовка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область

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