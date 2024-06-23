Дмитриев Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.03.1909
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1937
Дочь: Ивченко (Дмитриева) Роза Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Максимова) Мария Ивановна
Военная служба
С 19.06.1939 по 13.01.1956
место призыва: Залучский РВК, Ленинградская обл., Залучский р-н Воинская часть: 143 армейский запасной стрелковый полк; 366 стрелковый полк 126 стрелковой дивизии (II)
Пропал без вести (военное)
15.05.1942
отмена ГУК 0775-48
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.05.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
21.08.1953
Орден Красной Звезды
Смерть
1984
Ломоносовка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область