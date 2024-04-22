Сташкевич Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Юрий

Место рождения

Солы, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Причина смерти: осложнение. Гной из воспаленного уха попал в кровь
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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