агрогородок Солы, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Солы

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Сольская волость
238. Солы, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Ошмянке, дворов 29, жителей 250 и мещ. 310, волостное правление (уездный город в 17 верстах), костел, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Сольская волость
местечко Солы10911074795695358132696850208

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Солы, ии. (Иванова), спл. р. Ошмянка, жит. 72 (36 м. 36 ж.), дес. 1408, у. гор. 18 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 8 в.
Солы, ст. (Либ.-Ром. ж. д.), р. Кернова, жит. 70 (38 м. 32 ж.), дес. 1, у. гор. 17 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 6 в.
Солы, м. спл. р. Ошмянка, жит. 886 (439 м. 447 ж.), дес. 317, у. гор. 18 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Солы 7 в.
Солы, м. пр. ус., спл. р. Ошмянка, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 42, у. гор. 16 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Солы 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Солы1374

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
аг. Солы558

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