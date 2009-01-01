238. Солы, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Ошмянке, дворов 29, жителей 250 и мещ. 310, волостное правление (уездный город в 17 верстах), костел,

Населенное место

Солы, ии. (Иванова), спл. р. Ошмянка, жит. 72 (36 м. 36 ж.), дес. 1408, у. гор. 18 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 8 в.

Солы, ст. (Либ.-Ром. ж. д.), р. Кернова, жит. 70 (38 м. 32 ж.), дес. 1, у. гор. 17 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 6 в.

Солы, м. спл. р. Ошмянка, жит. 886 (439 м. 447 ж.), дес. 317, у. гор. 18 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Солы 7 в.