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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
238. Солы, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Ошмянке, дворов 29, жителей 250 и мещ. 310, волостное правление (уездный город в 17 верстах), костел, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Солы10911074795695358132696850208
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Солы, ии. (Иванова), спл. р. Ошмянка, жит. 72 (36 м. 36 ж.), дес. 1408, у. гор. 18 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 8 в.
Солы, ст. (Либ.-Ром. ж. д.), р. Кернова, жит. 70 (38 м. 32 ж.), дес. 1, у. гор. 17 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 6 в.
Солы, м. спл. р. Ошмянка, жит. 886 (439 м. 447 ж.), дес. 317, у. гор. 18 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Солы 7 в.
Солы, м. пр. ус., спл. р. Ошмянка, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 42, у. гор. 16 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Солы 6 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Солы1374
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Солы558