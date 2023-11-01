Пиронко Стойко Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти03.08.1850 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиронко Рада Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Пиронко Рада Михайлова
Смерть
03.08.1850 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым