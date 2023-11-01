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Пиронко Стойко Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

03.08.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиронко Рада Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пиронков Николай Стойков

Мать ребёнка: Пиронко Рада Михайлова

Смерть
03.08.1850 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

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