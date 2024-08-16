Клименко (Климко) Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1906
Дата смерти10.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
97290433 Большезаморозовский сельсовет
Рождение ребёнка
26.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко (Зенькова) Пелогея Васильевна
Смерть
10.01.1988
Большая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область