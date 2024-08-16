Клименко (Климко) Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко (Климко) Василий Иосифович

Клименко (Климко) Василий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1906

Дата смерти

10.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко (Зенькова) Пелогея Васильевна

97290433 Большезаморозовский сельсовет
Рождение ребёнка
26.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко (Зенькова) Пелогея Васильевна

Смерть
10.01.1988
Большая Заморозовка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.