Клименко (Зенькова) Пелогея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Зенькова) Пелогея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1913

Дата смерти

09.07.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко (Климко) Василий Иосифович

97290433 Большезаморозовский сельсовет
Рождение ребёнка
26.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клименко (Климко) Василий Иосифович

Смерть
09.07.1998
Тюнево, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

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