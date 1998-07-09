Клименко (Зенькова) Пелогея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1913
Дата смерти09.07.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
97290433 Большезаморозовский сельсовет
Рождение ребёнка
26.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клименко (Климко) Василий Иосифович
Смерть
09.07.1998
Тюнево, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область