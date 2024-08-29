Полякова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Алефтина Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1911
Сын: Поляков Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич
Смерть
Неизвестно