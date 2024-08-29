Полякова Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Алефтина Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
?.04.1911

Сын: Поляков Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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