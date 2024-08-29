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Поляков Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Александрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Алефтина Александровна

Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Мария Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
?.04.1911

Сын: Поляков Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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