Поляков Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Александрович
Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Алефтина Александровна
Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Мария Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
?.04.1911
Сын: Поляков Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Полякова Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно