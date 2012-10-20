Маковская (Леонтьевская) Лилла Константиновна 29.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковская (Леонтьевская) Лилла Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1928

Дата смерти

20.10.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковский Александр Львович

Развод
Неизвестно

Муж: Маковский Александр Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковский Александр Львович

Работа или профессия
Неизвестно
Советский и российский историк, специалист в области огнестрельного оружия XIV–XIX вв
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.10.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена в Санкт-Петербурге на Киновеевском кладбище

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