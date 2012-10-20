Маковская (Леонтьевская) Лилла Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1928
Дата смерти20.10.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковский Александр Львович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Советский и российский историк, специалист в области огнестрельного оружия XIV–XIX вв
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.2012
Похоронена в Санкт-Петербурге на Киновеевском кладбище