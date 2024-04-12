Делиев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Делиев Бакака Василий Георгиевич
Мать: ?
Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1913 Место рождения Донецкая обл., В.-Новоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награжден... Показать все
Смерть
После 1985