Делиев Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев Алексей Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1913

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Делиев Бакака Василий Георгиевич

Мать: ?

Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1913 Место рождения Донецкая обл., В.-Новоселковский р-н, с. Кр. Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награжден... Показать все
Смерть
После 1985
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