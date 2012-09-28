Тутукина Маргарита Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1939
Дата смерти28.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1939
Отец: Дмитрий
Мать: Елена Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1963
Дочь: Тутукина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Тутукин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1966
Дочь: Кондратьева Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Тутукин Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2012