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Тутукина Маргарита Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.10.1939

Дата смерти

28.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1939

Отец: Дмитрий

Мать: Елена Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1963

Дочь: Тутукина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Тутукин Евгений Иванович

Рыбное, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.08.1966

Дочь: Кондратьева Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Тутукин Евгений Иванович

Рыбное, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутукин Евгений Иванович

Смерть
28.09.2012
Рыбное, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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