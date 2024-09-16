Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприан Михайлович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Захар Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Михайлович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Михаил Киприанович

Отец ребёнка: Киприан Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Киприановна

Отец ребёнка: Киприан Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Киприанов

Отец ребёнка: Киприан Михайлович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Максим Киприанов

Отец ребёнка: Киприан Михайлович

Смерть
Неизвестно

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