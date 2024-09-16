Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприан Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Захар Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михаил Киприанович
Отец ребёнка: Киприан Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Киприановна
Отец ребёнка: Киприан Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Киприанов
Отец ребёнка: Киприан Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Максим Киприанов
Отец ребёнка: Киприан Михайлович
Смерть
Неизвестно