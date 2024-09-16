Киприан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Захар Киприанович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михаил Киприанович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Киприановна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Киприанов
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Максим Киприанов
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно