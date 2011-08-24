Абрамова (Кирюшкина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Кирюшкина) Мария Николаевна

Место рождения

Семион, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

24.08.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Семион, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1955

Сын: Абрамов Александр Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егорович

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1960

Сын: Абрамов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егорович

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иван Егорович

Смерть
24.08.2011
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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