Абрамова (Кирюшкина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти24.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Рождение ребёнка
28.04.1955
Сын: Абрамов Александр Иванович
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егорович
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1960
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.2011