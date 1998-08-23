Абрамов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1960
Дата смерти23.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1960
Отец: Абрамов Иван Егорович
Военная служба
С 26.04.1979 по 27.04.1981
В/ч 21185
Смерть
23.08.1998
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: хроническая печеночная недостаточность. Хронический агрессивный гепатит с исходом в цирроз печени.