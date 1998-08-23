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Абрамов Юрий Иванович

Место рождения

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.02.1960

Дата смерти

23.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1960

Отец: Абрамов Иван Егорович

Мать: Абрамова Мария Николаевна

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Военная служба
С 26.04.1979 по 27.04.1981
В/ч 21185
Смерть
23.08.1998
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: хроническая печеночная недостаточность. Хронический агрессивный гепатит с исходом в цирроз печени.
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