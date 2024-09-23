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Ермачков Мирон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермачков Алексей Ермолаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермачкова (--) Марфа Савельевна

Восприемник
23.02.1860 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/15
Рождение ребёнка
12.04.1864 ст.

Дочь: (Ермачкова) Ирина Мироновна

Мать ребёнка: Ермачкова (--) Марфа Савельевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/12
Рождение ребёнка
03.11.1867 ст.

Сын: (Ермачкова) Матрена Мироновна

Мать ребёнка: Ермачкова (--) Марфа Савельевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/122
Смерть
Неизвестно

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