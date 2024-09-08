Кисаревская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1803 ст.
Сын: Добровольский Иосиф
Отец ребёнка: Добровольский Шимон
Родился в селенье Поберже (Paberžiai), что на реке Шушве (Šušvė). Крестили его в Пошушвинской церкви (Pašušvys) - Шавельского уезда Ковенской губернии. Был сослан в Сибирь за участие в Январском восст... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1805 ст.
Отец ребёнка: Добровольский Шимон
Рождение ребёнка
12.08.1809 ст.
Дочь: Добровольский Тадеуш
Отец ребёнка: Добровольский Шимон
Рождение ребёнка
15.11.1811 ст.
Сын: Добровольский Томаш
Отец ребёнка: Добровольский Шимон
Рождение ребёнка
31.01.1817 ст.
Дочь: Добровольский Игнатий
Отец ребёнка: Добровольский Шимон
Смерть
Неизвестно