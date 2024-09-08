Кисаревская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисаревская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1803 ст.

Сын: Добровольский Иосиф

Отец ребёнка: Добровольский Шимон

Пабяржяй, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Родился в селенье Поберже (Paberžiai), что на реке Шушве (Šušvė). Крестили его в Пошушвинской церкви (Pašušvys) - Шавельского уезда Ковенской губернии. Был сослан в Сибирь за участие в Январском восст... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1805 ст.

Сын: Добровольская Юлианна

Отец ребёнка: Добровольский Шимон

Пабяржяй, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
12.08.1809 ст.

Дочь: Добровольский Тадеуш

Отец ребёнка: Добровольский Шимон

Пабяржяй, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
15.11.1811 ст.

Сын: Добровольский Томаш

Отец ребёнка: Добровольский Шимон

Пабяржяй, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
31.01.1817 ст.

Дочь: Добровольский Игнатий

Отец ребёнка: Добровольский Шимон

Пабяржяй, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Смерть
Неизвестно

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