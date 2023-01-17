Добровольский Иосиф Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольский Иосиф Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Речи Посполитой, вероятно, до её раздела
Рождение ребёнка
1846

Сын: Добровольский Викентий Иосифович

Мать ребёнка: Козловская Уршула

Смерть
1880
Верх-Красноярка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
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