Добровольский Иосиф Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Речи Посполитой, вероятно, до её раздела
Рождение ребёнка
1846
Сын: Добровольский Викентий Иосифович
Мать ребёнка: Козловская Уршула
Смерть
1880
Верх-Красноярка, Северный муниципальный район, Новосибирская область