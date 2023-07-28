Чебенина Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти05.03.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Краснобаев (Чебенин) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Чебенин Николай Леонтьевич
1881 - Краснобаев. 1902, при кончине - Краснобаев.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чебенина Афанасия Николаевна
Отец ребёнка: Чебенин Николай Леонтьевич
Смерть
05.03.1883 ст.
Крестьянская жена, 67 лет, от старости.