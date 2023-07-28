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Чебенина Клавдия Ивановна

Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

05.03.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебенин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Краснобаев (Чебенин) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чебенин Николай Леонтьевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1881 - Краснобаев. 1902, при кончине - Краснобаев.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чебенина Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Чебенин Николай Леонтьевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.03.1883 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянская жена, 67 лет, от старости.

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