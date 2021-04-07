Николаева Людмила Ильинична 01.01.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаева Людмила Ильинична

Автор
АН
Николаева А.

женский, родилась 01.01.1956, Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Отец
Николаев Илья Николаевич24.07.1931 г.р.
Мать
Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна17.11.1933 г.р.
Дети
Николаева Александра Сергеевна29.06.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Николаев Илья Николаевич

Мать: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
29.06.1990

Дочь: Николаева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Леонидович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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