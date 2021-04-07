Николаева Людмила Ильинична
женский, родилась 01.01.1956, Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ОтецНиколаев Илья Николаевич24.07.1931 г.р.
МатьНиколаева (Алексеева) Лидия Алексеевна17.11.1933 г.р.
Дети
Николаева Александра Сергеевна29.06.1990 г.р.
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Место
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Рождение
01.01.1956
Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1990
Дочь: Николаева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Леонидович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край