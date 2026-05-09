Николаев Илья Николаевич
мужской, родился 24.07.1931, Чувашская Республика
умер Неизвестно
ОтецНиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна17.11.1933 г.р.
Дети
Яковлева (Николаева) Любовь Ильинична19.04.1954 г.р.
Николаева Людмила Ильинична01.01.1956 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1931
Отец: Николай
Мать: не указана
Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1954
Дочь: Яковлева (Николаева) Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Николаева Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна
Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.08.1963
Дочь: Николаева Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна
Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно