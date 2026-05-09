Николаев Илья Николаевич 24.07.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Илья Николаевич

Автор
АН
Николаева А.

мужской, родился 24.07.1931, Чувашская Республика

умер Неизвестно

Отец
НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна17.11.1933 г.р.
Дети
Яковлева (Николаева) Любовь Ильинична19.04.1954 г.р.
Николаева Людмила Ильинична01.01.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1931

Отец: Николай

Мать: не указана

Чувашская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.04.1954

Дочь: Яковлева (Николаева) Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Николаева Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
12.08.1963

Дочь: Николаева Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Визикасы, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Смерть
Неизвестно

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