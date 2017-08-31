Дембовский Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1933
Дата смерти31.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933
Отец: Дембовский Иван
Мать: Дембовская Елена
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Коряко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Дембовская Раиса Антоновна
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Коряко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Дембовская Раиса Антоновна
Рождение ребёнка
30.03.1968
Дочь: Романова Жанна Владимировна
Мать ребёнка: Дембовская Раиса Антоновна
Смерть
31.08.2017