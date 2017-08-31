Дембовский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембовский Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1933

Дата смерти

31.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933

Отец: Дембовский Иван

Мать: Дембовская Елена

Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Коряко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Дембовская Раиса Антоновна

Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Коряко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Дембовская Раиса Антоновна

Рождение ребёнка
30.03.1968

Дочь: Романова Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Дембовская Раиса Антоновна

Смерть
31.08.2017
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