Дембовская Раиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембовская Раиса Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1941

Отец: Левченко Антон

Мать: Онищенко Ольга

Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Коряко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Дембовский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Коряко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Дембовский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1968

Дочь: Романова Жанна Владимировна

Отец ребёнка: Дембовский Владимир Иванович