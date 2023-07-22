Дембовская Раиса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1941
Отец: Левченко Антон
Мать: Онищенко Ольга
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Коряко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Дембовский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Коряко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Дембовский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1968
Дочь: Романова Жанна Владимировна
Отец ребёнка: Дембовский Владимир Иванович