Белокур Юлиания ? Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Белокур Андрей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36N-5?i=327&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно