Белокур Юлиания ? Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Юлиания ? Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Белокур Андрей Васильевич

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36N-5?i=327&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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