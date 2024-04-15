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Белокур Андрей Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.08.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1866 ст.

Отец: Белокур Василий Петрович

Мать: Белокур Агапия Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L768-T?i=18&cc=3511744
Крещение
15.08.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Белокур Юлиания ? Тарасовна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J36N-5?i=327&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Юлиания ? Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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