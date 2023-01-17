Яковлева (Мажуга) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1945
Отец: Мажуга Дмитрий Фёдорович
Мать: Мажуга Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1965
Дочь: Белинская Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1968
Дочь: Яковлева Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1972
Сын: Яковлев Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Яковлев Геннадий Федорович
Литвиновка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно