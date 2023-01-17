Яковлева (Мажуга) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Мажуга) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1945

Отец: Мажуга Дмитрий Фёдорович

Мать: Мажуга Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1965

Дочь: Белинская Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1968

Дочь: Яковлева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.1972

Сын: Яковлев Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Яковлев Геннадий Федорович

Литвиновка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Геннадий Федорович

Смерть
Неизвестно
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