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Яковлева Светлана Геннадьевна
Яковлева Светлана Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1968
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Яковлева (Мажуга) Валентина Дмитриевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1968
Отец: не указан
Мать:
Яковлева Валентина Дмитриевна
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