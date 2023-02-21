Яковлева Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Светлана Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1968

Отец: не указан

Мать: Яковлева Валентина Дмитриевна

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