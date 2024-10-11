Колокольникова (Никольская) Олимпиада Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
01.11.1891
Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
№ 5, 1 ноября 1891 Жених: з. города Починок крест. Алексей Васильев Колокольников, православный, первым браком, 23 года Невеста: села Кочкурова дочь псаломщика девица Олимпиада Семенова Никольская, пр... Показать все
Смерть
Неизвестно