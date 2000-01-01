Башканов Фёдор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башканов Фёдор Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Башканов Иван Федорович

Мать ребёнка: Башканова Просковья Васильевна

Куйбышевская область, г. Сызрань, Чекалинский с/с, дер. Ботырка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башканова Просковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Башканова Просковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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