Башканов Фёдор Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Башканова Просковья Васильевна
Куйбышевская область, г. Сызрань, Чекалинский с/с, дер. Ботырка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Башканова Просковья Васильевна
Смерть
Неизвестно