Башканов Иван Федорович
Место рожденияКуйбышевская область, г. Сызрань, Чекалинский с/с, дер. Ботырка
Дата рождения1915
Дата смерти28.04.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Куйбышевская область, г. Сызрань, Чекалинский с/с, дер. Ботырка
Смерть
28.04.1942
Место захоронения: Карло-Финская ССР, квадрат 2856 Причина смерти: убит Последнее место службы: 23 гв. сд Воинское звание: сержант