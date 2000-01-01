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Башканов Иван Федорович

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Место рождения

Куйбышевская область, г. Сызрань, Чекалинский с/с, дер. Ботырка

Дата рождения

1915

Дата смерти

28.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Башканов Фёдор Елисеевич

Мать: Башканова Просковья Васильевна

Куйбышевская область, г. Сызрань, Чекалинский с/с, дер. Ботырка
Смерть
28.04.1942
Место захоронения: Карло-Финская ССР, квадрат 2856 Причина смерти: убит Последнее место службы: 23 гв. сд Воинское звание: сержант
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