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Самоловов Павел Архипович

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

28.10.1828

Дата смерти

01.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1828

Отец: Самоловов Архип Егорович

Мать: Самоловова (Слинкина) Гликерия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1847

Дочь: Слинкина (Самоловова) Марина Павлова

Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1851

Сын: Самоловов Борис Павлов

Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1853

Дочь: (Самоловова) Анна Павлова

Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1854

Сын: Самоловов Илларион Павлов

Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна

Смерть
01.05.1905

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