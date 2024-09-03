Самоловов Павел Архипович
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения28.10.1828
Дата смерти01.05.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1847
Дочь: Слинкина (Самоловова) Марина Павлова
Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1851
Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1853
Дочь: (Самоловова) Анна Павлова
Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1854
Сын: Самоловов Илларион Павлов
Мать ребёнка: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна
Смерть
01.05.1905