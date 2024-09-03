Самоловов Борис Павлов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения24.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1873
Дочь: Слинкина (Самоловова) Стефанида Борисова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Рождение ребёнка
25.04.1875
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Рождение ребёнка
23.11.1876
Дочь: Самоловова (Самоловова) Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Самоловова (Самоловова) Таисия Борисова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Рождение ребёнка
20.01.1880
Дочь: Слинкина (Самоловова) Ксения Борисова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Рождение ребёнка
14.11.1881
Дочь: Слинкина (Самоловова) Варвара Борисова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Самоловов Захария Борисов
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова
Смерть
Неизвестно