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Самоловов Борис Павлов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

24.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1851

Отец: Самоловов Павел Архипович

Мать: Самоловова (Полкова) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
12.11.1873

Дочь: Слинкина (Самоловова) Стефанида Борисова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Самоловов Стефан Борисов

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
23.11.1876

Дочь: Самоловова (Самоловова) Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Самоловова (Самоловова) Таисия Борисова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
20.01.1880

Дочь: Слинкина (Самоловова) Ксения Борисова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
14.11.1881

Дочь: Слинкина (Самоловова) Варвара Борисова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Самоловов Захария Борисов

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Гликерия Семенова

Смерть
Неизвестно

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