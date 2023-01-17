Котова Анна Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Анна Игнатовна

Котова Анна Игнатовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1888

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Котов Федор Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1890

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Котов Федор Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1902

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Котов Федор Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1905

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Котов Федор Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Федор Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close