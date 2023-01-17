Котова Анна Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1888
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Котов Федор Антонович
Рождение ребёнка
13.06.1890
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Котов Федор Антонович
Рождение ребёнка
14.08.1902
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Котов Федор Антонович
Рождение ребёнка
29.01.1905
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Котов Федор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно