Котов Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1888
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Котова Анна Игнатовна
Рождение ребёнка
13.06.1890
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Котова Анна Игнатовна
Рождение ребёнка
14.08.1902
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Котова Анна Игнатовна
Рождение ребёнка
29.01.1905
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Котова Анна Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Анна Игнатовна
Смерть
Неизвестно