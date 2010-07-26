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Мухортова Софья Андреевна
Мухортова Софья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.2010
Пол
Женский
Отец
Мухортов Андрей Сергеевич
1990 г.р.
Мать
Мухортова (Кузьмина) Марина Андреевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2010
Отец:
Мухортов Андрей Сергеевич
Мать:
Мухортова Марина Андреевна
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