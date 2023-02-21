Мухортов Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.2010
Дочь: Мухортова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Мухортова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
31.08.2016
Сын: Мухортов Даниил Андреевич
Мать ребёнка: Мухортова Марина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно