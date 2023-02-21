Мухортов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2010

Дочь: Мухортова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Мухортова Марина Андреевна

Рождение ребёнка
31.08.2016

Сын: Мухортов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Мухортова Марина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Марина Андреевна

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