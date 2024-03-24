Клименко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Воронина Ксения

Отец ребёнка: Клименко неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Мария

Отец ребёнка: Клименко неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Александра

Отец ребёнка: Клименко неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хартюнова Дарья

Отец ребёнка: Клименко неизвестно

Смерть
Неизвестно
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