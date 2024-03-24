Клименко неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Воронина Ксения
Мать ребёнка: Клименко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Мария
Мать ребёнка: Клименко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Александра
Мать ребёнка: Клименко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хартюнова Дарья
Мать ребёнка: Клименко Неизвестно
Смерть
Неизвестно