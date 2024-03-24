Клименко неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко неизвестно

Клименко неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Воронина Ксения

Мать ребёнка: Клименко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Мария

Мать ребёнка: Клименко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Александра

Мать ребёнка: Клименко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хартюнова Дарья

Мать ребёнка: Клименко Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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